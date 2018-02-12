Özkan ARSLAN/ANKARA, () - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Genelkurmay Çatı Davasında', darbeciler tarafından derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın arasında bulunduğu 11 kişi, 'tanık' olarak dinlenecek.
Hulusi Akar ve dönemin kuvvet komutanları Genelkurmay Çatı davasında dinlenecek (1)
Özkan ARSLAN/ANKARA, () - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Genelkurmay Çatı Davasında', darbeciler tarafından derdest edilen Genelkurmay...
12 Şubat 2018 Pazartesi 17:51
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