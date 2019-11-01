Son Dakika
Hükümlü, tedavi için getirildiği hastaneden kaçtı
MALATYA'da cezaevinde fenalaşan hükümlü Ümit T., (45), tedavi edilmek için getirildiği hastaneden kaçtı. Polis ve jandarma mahkumun yakalanması için çalışma başlattı. Olay, öğle saatlerin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde...
GÜVENLİK 31.10.2019, 14:39
MALATYA'da cezaevinde fenalaşan hükümlü Ümit T., (45), tedavi edilmek için getirildiği hastaneden kaçtı. Polis ve jandarma mahkumun yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Ümit T., fenalaşınca kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ümit T., hastaneden kaçtı. Jandarma ve polis ekipleri kaçan Ümit T.'nin bulunması için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Doğanşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Ümit T., fenalaşınca kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ümit T., hastaneden kaçtı. Jandarma ve polis ekipleri kaçan Ümit T.'nin bulunması için çalışma başlattı.
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5