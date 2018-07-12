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Hukuk öğrencisi 4'üncü katın balkonundan düşüp öldü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Abdulvahap Önal (25), kaldığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşüp öldü. Olay, dün saat 05.00 sıralarında Gazimağusa Karakol Mahallesi'nde meydana geldi....

Hukuk öğrencisi 4'üncü katın balkonundan düşüp öldü
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Abdulvahap Önal (25), kaldığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşüp öldü.
Olay, dün saat 05.00 sıralarında Gazimağusa Karakol Mahallesi'nde meydana geldi. Hukuk fakültesi öğrencisi Abdulvahap Önal, ev arkadaşıyla birlikte kaldığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü. Gün ağarınca Önal'ı kanlar içinde gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Abdulvahap Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 
Önal'ın birlikte kaldığı genç polis tarafından uyandırılırken, evde yapılan aramada ise alkol şişelerinin bulunduğu öne sürüldü. Abdulvahap Önal'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Malatya Barosu avukatlarından Halis Önal'ın oğlu olan Abdulvahap Önal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderildi.

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