Hudut Kartalları, 1 yılda 20 bin kaçak yakaladı

EDİRNE'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' olarak sınırda görev yapan askerler, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında 2017 yılında 24 saat termal kameralarla ve yaya devriyeleriyle yapılan denetimlerde toplam 20 bin 14 kaçak yakaladı.

Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu olan Edirne'de, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, sınırda kuş uçurmuyor. Savaş ya da ekonomik nedenlerle ülkelerinden kaçarak Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçakların geçiş güzergahı olan Edirne'de sınırda görev yapan Hudut Kartalları, yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra son teknoloji termal kameralarla sınırlarda denetimlerini sürdürüyor. Avrupa umuduyla insan kaçakçılarının kılavuzluğunda Yunanistan ve Bulgaristan sınırına kadar gelen kaçaklar, askeri devriyeler tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 2017 verilerine göre yapılan denetimler sayesinde Afganistan, Suriye, Irak ve Pakistanlı kadın, çocuk ile yaşlılarında bulunduğu 20 bin 14 kaçak sınırı geçemeden 'Hudut Kartalları' tarafından yakalandı.

KAÇAKLAR BÖYLE YAKALANIYOR

Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların yoğun olarak kullandığı Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Burhan Tuna Hudut Karakolu yasa dışı geçişlere adeta göz açtırmıyor. Sorumluluk sahası yaya devriye, termal kamera ve kuleden gözetleme ile tespit edilen kaçaklar, telsiz aracılığı ile Hudut Kartallarına bildiriliyor. Ardından kaçaklar askeri devriyeler tarafından yakalanarak üst araması yapıldıktan sonra karakola götürülüyor.

Şehit Uzman Çavuş Burhan Tuna Hudut Karakol Komutanı Piyade Teğmen Cemil Efil, öncelikli görevlerinin sorumluluk bölgesindeki hudut hattının emniyetini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bu vazifeyi bir plan dahilinde, 24 saat esasına göre, devriye ve gözetleme timlerimizce sağlıyoruz. Halen karakolun bin 500 metre güneyinde bulunan kontrol noktasında hududu yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen, kule nöbetçisi tarafından tespit edilmiş. Bölgede görev yapan devriyeye bilgi verilerek durdurulduktan sonra kontrol altına alındı. Ayrıca asılsız şikayetleri engellemek için 'gopro' aksiyon kamerasıyla da işlemler kayıt altına alındı. Göçmenler daha sonra işlem yapılması için bölük merkezlerine sevk edildi" dedi.

Sınırda yakalanan kaçak yad a sığınmacılar kontrollerinin ardından hudut karakolunda kimlik tespiti, sağlık durumu, üst araması gibi işlemlerden geçiriliyor. Burada kendilerine Arapça tercümanlar sayesinde bilgi verilerek Türk makamları tarafından gözaltına alındıkları ifade ediliyor ve şu açıklama yapılıyor:

"Siz şimdi Türk makamlarının elinde bulunuyorsunuz. Eğer dost olarak geldiyseniz, hoş geldiniz. İlk önce üzerinizde bulunan eşyalar, dokümanlar, ceplerinizdekiler teslim alınacak. bunlara ilişkin liste hazırlanacak bir kopyası size verilecektir. Mühürlenen eşyalarınız daha sonra sizin huzurunuzda yeniden açılacaktır. Sağlık durumunuzun tespiti için bir doktor tarafından kontrol edileceksiniz. Kısa zamanda başka bir yere götürüleceksiniz. Yasaya aykırı bir şekilde hududu aştığınız için kim olduğunu ve ne olduğunuz belli olana kadar Türk makamların elinde tutulacaksınız. Samimi bir şekilde davrandığınız tespit edilince serbest bırakılacaksınız. Eğer bize içtenlikle davranırsanız iyi muamele göreceksiniz. Korkulacak bir şey yoktur. Burada geldiğiniz memleketin yasaları değil, Türk yasalarıyla yargılanacaksınız."

Yasal işlemleri tamamlanan kaçak ya da sığınmacılar 54'üncü Mekanize Piyade Komutanlığı tarafından kalacakları yerlere battaniye, yaşam ve temizlik malzemesi verilerek yerleştiriyor. Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından sınır dışı işlemleri için kaçaklar, jandarma ekiplerine daha sonra Edirne Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

2'nci Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Serdar Daylan, birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan kaçaklara yapılan işlemleri anlatarak, "Bölük merkezine getirilen düzensiz göçmenler mülakatı, açıklama belgesinin okunması, kaba üst aramasının yapılması, sağlık muayenesi ve temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından ilgili jandarma komutanlığına teslim ediliyor" dedi.

TERMAL KAMERALI İNCELEME

Meriç ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Burhan Tuna Hudut Karakolu devriyeleri kaçaklarla mücadeleyi, yaya ve araçlı devriyenin yanı sıra son teknoloji termal kameralarla sürdürüyor. 24 saat termal kamera önünde sınırı gözetleyen hudut kartalları, gelişmeleri telsiz aracılığıyla devriyelere bildirerek kaçakları yasa dışı kaçışlarını engelliyor.

6 YILDA 116 BİN 936 KAÇAK YAKALANDI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı verilerine göre 6 yılda 116 bin 936 kaçak yurt dışına çıkmadan yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak yakalamalarının yıllara göre dağılımı ise şöyle:

Yıl Kaçak sayısı

2011 22 bin 664

2012 17 bin 448

2013 16 bin 383

2014 13 bin 443

2015 14 bin 826

2016 12 bin 158

2017 20 bin 14



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