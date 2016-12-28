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Hostesin işsizlik intiharı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da işsizlik yüzünden bunalıma girdiği belirtilen hostes 30 yaşındaki Derya Koşca, oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna kendini astı. Derya Koşca'nın intihar etmeden önce yakınlarına...

Hostesin işsizlik intiharı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da işsizlik yüzünden bunalıma girdiği belirtilen hostes 30 yaşındaki Derya Koşca, oturduğu apartmanın merdiven boşluğuna kendini astı. Derya Koşca'nın intihar etmeden önce yakınlarına 'Hakkınızı helal edin' diye cep telefonundan mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir işsiz olan ve borçları olduğu ileri sürülen hostes Derya Koşca, sabah saatlerinde bazı yakınlarına cep telefonundan 'Hakkınızı helal edin' diye mesajı gönderdi. Girdiği bunalımdan çıkamadığı belirtilen Derya Koşca, apartmanın merdiven boşluğuna kendisini asarak yaşamına son verdi.
Cep telefonu mesajlarından şüphelenen yakınları eve geldiklerinde Derya Koşca'yı asılı buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Derya Koşça'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Koşça'nın cenazesi otopsi yapılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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