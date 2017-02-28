Horoz dövüşüne 27 gözaltı

UŞAK'taki bir işyerinin depo kısmında horoz dövüşüyle bahis oynatıldığı ihbarıyla operasyon yapan polis ekipleri, 27 kişiyi gözaltına aldı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kemalöz Mahallesi 6'ncı Site Sokak'ta A.G.'ye ait işyerinin deposunda horoz dövüşü yaptırıldığını belirleyince operasyon düzenledi. Polis, depo içerisinde horozların dövüşmesi için kurulan ring, bahis oynayanlar ve seyirciler için oluşturulan tribün ile horozların muhafazası için hazırlanmış kutu bölmelerle karşılaştı. Operasyonda işyeri sahibi A.G.'nin de aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınırken, 2 horoza el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 27 şüpheliye 'hayvanlara kötü muamele ve eziyet' suçlarından 227'şer TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden 26'sı daha sonra serbest kaldı. İşyeri sahibi A.G.'nin 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.FOTOĞRAFLI