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Hopa'da taksiciyi öldürdü, Gürcistan'da yakalandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, () - ARTVİN'in Hopa ilçesinde küfürlü ve yüksek sesle konuştukları için kendilerini uyaran taksi şoförü İshak Köse'yi(25) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Kenan K., Gürcistan'ın...

Hopa'da taksiciyi öldürdü, Gürcistan'da yakalandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, () - ARTVİN'in Hopa ilçesinde küfürlü ve yüksek sesle konuştukları için kendilerini uyaran taksi şoförü İshak Köse'yi(25) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Kenan K., Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yakalandı. Türk ve Gürcü Polisi'nin ortak çalışmasıyla saklandığı evde gözaltına alınan şüpheli, Türk makamlarına teslim edilecek.
Olay, 27 Ağustos 2018'de, Hopa Terminali'nde meydana geldi. Taksici İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan bir grubu uyarmak istedi. Ancak tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, gruptan bir kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.  Silahlı saldırıda hayatını kaybeden İshak Köse, ilçede toprağa verilirken, polis olayın faillerini yakalanmak için harekete geçti.
TİFLİS'TE YAKALANDI
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, kavga sırasında tabancayı ateşleyerek, taksiciyi öldüren kişinin Kenan K. olduğunu belirledi. Kenan K.'nın Gürcistan'a kaçtığı tespit edildi. Türk ve Gürcü Polisi'nin yaptığı ortak çalışma sonunda şüpheli, Tiflis'te saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan kenan K.'nın Türk makamlarına teslim edileceği öğrenildi.

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