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Hollandalı turist Mersin'de kayboldu

HOLLANDALI 22 yaşındaki Joey Hoffman, gezmek için geldiği Mersin'in Silifke İlçesi'nde kayboldu. 8 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Hoffman'ı arama çalışmalarına katılmak üzere kardeşi ve 2 arkadaşı Türkiye'ye geldi. Joey Hoffman,...

Hollandalı turist Mersin'de kayboldu
HOLLANDALI 22 yaşındaki Joey Hoffman, gezmek için geldiği Mersin'in Silifke İlçesi'nde kayboldu. 8 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Hoffman'ı arama çalışmalarına katılmak üzere kardeşi ve 2 arkadaşı Türkiye'ye geldi.
Joey Hoffman, temmuz ayı başında 2 arkadaşı ile birlikte gezmek için Türkiye'ye geldi. Kiraladıkları araçla Adana ve Mersin'i gezen Joey Hoffman, 8 Temmuz'da kayboldu. Beraber geldiği arkadaşları, tüm aramalara rağmen Hoffman'a ulaşamayınca durumu Hollanda'daki ailesine haber verdi. Polis de kayıp turisti bulmak için harekete geçerken, kardeşi Robin Hoffman ve arkadaşları Angelo Durei ile Jaimy Gewald Adana'ya geldi.
Burada polise başvuruda bulunan Robin Hoffman, kardeşinin bulunması için kayıp ilanları bastırarak Adana ve Mersin'de dağıttı. Robin Hoffman ağabeyinden en son 8 Temmuz'da haber aldıklarını belirterek, "Önce Hollanda'da polise başvurduk. Daha sonra 2 arkadaşımla birlikte Türkiye'ye gelerek burada da polise başvurduk. Şu ana kadar herhangi bir haber alamadık bir ipucu da bulamadık. Ağabeyim bulunana kadar, bir haber alınana kadar Türkiye'de kalacağız" dedi. Hoffman'ın bulunması için Adana ve Mersin polisinin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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