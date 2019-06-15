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Hollandalı kadına tecavüzle suçlanan 2 Afgan tutuklandı

İSTANBUL'dan yürüyerek Konya'ya giden Hollandalı Annelot Rosemijn (27) adlı kadına, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tecavüz ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26), jandarma tarafından kısa sürede...

Hollandalı kadına tecavüzle suçlanan 2 Afgan tutuklandı
İSTANBUL'dan yürüyerek Konya'ya giden Hollandalı Annelot Rosemijn (27) adlı kadına, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tecavüz ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26), jandarma tarafından kısa sürede yakaladıktan sonra tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemarkaya köyü Yapraklı mevkiinde meydana geldi. Hollandalı Annelot Rosemijn, İran'dan İstanbul'a, oradan da yürüyerek Konya'ya giderken, Bolvadin’de 2 Afgan’ın tecavüzüne uğradığını iddia etti. 2 şüphelinin elinden kurtulan Rosemijn, bölgede hayvanlarını otlatan bir çobandan yardım istedi. Çoban durumu Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdi.
Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, Annelot Rosemijn'in ifadesi doğrultusunda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Afgan uyruklu 2 şüpheliyi aramaya başladı. Jandarma ekipleri drone ve arama köpekleri de kullandıkları çalışmalar kapsamında Aziz Eskandari ve Sayd Ahmet Sadıgi’yi kısa sürede yakaladı.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Bölgede çobanlık yaptığı öğrenilen Afgan şüpheliler verdikleri ifadede suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Annelot Rosemijn ise işlemlerinin ardından Bolvadin’den ayrıldı.

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