Hollanda’dan uyuşturucu sipariş eden sanığa 25 yıl hapis

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - HOLLANDA’dan memleketi Kayseri’ye kargo aracılığı ile uyuşturucu siparişi veren ve elindeki uyuşturucularla yakalanan Mustafa Karaşahin'e, yargılandığı davada 25 yıl hapis, 2 bin 500 lira ise para cezası verildi.

Olay, geçen yıl 7 Ekim’de Alparslan Mahallesi’nde bulunan bir kargo şirketinde meydana geldi. 31 yaşındaki Mustafa Karaşahin, Hollanda’dan 86 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 54 Ecstasy tablet ve 26 gram afyon sakızı siparişi verdi. Sipariş öncesi kargo görevlisi, 35 yaşındaki Osman G. ile anlaşan Karaşahin, kargonun teslim edilmesini beklemeye başladı. Geçen sürede yaptığı işten pişman olan Osman G. karakola giderek olayı anlattı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eipler, Karaşahin'in uyuşturucuları kargo şirketinden alması üzerine operasyonu yaptı. Karaşahin, uyuşturucularla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kargo görevlisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Karaşahin hazır bulunurken, kargo görevlisi duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı tarafından sözleri sorulan Karaşahin, "Bu işten dolayı çok pişmanım. Uyuşturucuyu ailevi problemlerinden dolayı kullandım" dedi. Mahkeme Başkanının uyuşturucuyu neden Hollanda’dan getirttiğini sorması üzerine sanık, "Hollanda’da bir tanıdığım vardı. Bedava olunca göndermesini istedim. Buradaki uyuşturucular 100’lük paket oluyor ve 2 saat sürüyor. Hollanda’dan gelenler ise iyi oluyor" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanığın yurt dışından sipariş vererek uyuşturucu getirmesi nedeniyle 25 yıl hapis, 2 bin 500 lira da para cezası verdi. Kargo görevlisi Osman G.nin ise, olayı ihbar ettiği göz önüne alınarak beraatine karar verildi.