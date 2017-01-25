HKP'lilere Cumhurbaşkanı'na hakaretten beraat

İZMİR, () - MANİSA'nın Soma ilçesi'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili olarak açılan ve Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması öncesinde, pankart açarak Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekle suçlanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi 9 kişi ile bir çocuk beraat etti.

Geçen yıl, Soma maden faciasında 301 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından açılan davanın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması öncesinde, duruşma salonu önünde, 'Soma'nın katili Tayyipgillerin bekçiliğini yaptığı sömürü düzenidir' pankartını açtıkları belirtilen 9 HKP'li ile bir çocuk gözaltına alındı. Serbest bırakılan 10 kişi hakında, biri çocuk mahkemesinde olmak üzere üç ayrı dava açıldı. Akhisar 1'inci Asliye Ceza, Akhisar 3'üncü Asliye Ceza ve Akhisar Çocuk Mahkemesi'ndeki davaların dün yapılan duruşmasına tutuksuz sanıklar ile avukatları Tacettin Çolak ve Ferit Cöhce katıldı. Sanıklar yaptıkları savunmalarında, suç işlemediklerini belirterek beraatlerini talep etti. Avukatlar da her üç davada da müvekkilerin yargılanmalarına neden olan pankartta hakaret içiren bir söz bulunmadığını ve bu nedenle tüm müvekkilerinin beraatlerine karar verilmesini talep etti. Üç ayrı mahkeme de 10 sanığın tümünün beraatine karar verdi. Kararların ardından avukatlar, müvekkileri ile 'beraat selfiesi' çektirdi.

FOTOĞRAFLI