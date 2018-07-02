Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Hız yaptı, savruldu, ders almadı... Devrilmekten kurtulamadı

  İSTANBUL, () GEBZE'de meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı. Kaza geçtiğimiz hafta Gebze'de meydana geldi. Otomobilleriyle İstanbul'a gelen iki arkadaş bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin...

Hız yaptı, savruldu, ders almadı... Devrilmekten kurtulamadı

 

İSTANBUL, () GEBZE'de meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Gebze'de meydana geldi. Otomobilleriyle İstanbul'a gelen iki arkadaş bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin hızının 115 kilometreye çıktığı anlarda bile kamyona yetişemeyen iki arkadaş görüntü çekmeyi sürdürdü. Hızla viraja giren kamyon devrilmekten son anda kurtuldu. Ancak ders almayan kamyon sürücüsü hız yapmayı sürdürdü. İkinci kez virajı hızla dönen kamyon bu kez devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken 2 arkadaş şaşkınlığını gizleyemezken kamyondaki meyveler yola saçıldı.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325