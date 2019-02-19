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Hız yapan sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde hızlı olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, arka arkaya park halinde bulunan 4 araç daha hasar...

Hız yapan sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde hızlı olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, arka arkaya park halinde bulunan 4 araç daha hasar görürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Smyrna Meydanı yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Bornova yönüne giden ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen M.Ç.Ç. yönetimindeki 35 GE 0399 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 34 RU 8438 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki bu araç da savrulunca, önünde duran 4 araç da birbirine çarptı. Otomobil sürücüsü M.Ç.Ç. kaçarken, yanındaki K.K. ile İ.K. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgyee sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan K.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazanın ardından polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, hasar gören 6 araç çekiciye yüklenerek bölgeden kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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