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Hırsızlık yaparken yakalandı, üzerinden sahte kimlik çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde arkadaşıyla birlikte maden sahasında elektrik kablosu çalarken yakalanan A.Y.'nin (16) üzerinden bilgileri aynı, fotoğrafları farklı 2 kimlik çıktı. Çiftlik Mahallesi'nde devriye görevini yapan Ekinözü...

Hırsızlık yaparken yakalandı, üzerinden sahte kimlik çıktı
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde arkadaşıyla birlikte maden sahasında elektrik kablosu çalarken yakalanan A.Y.'nin (16) üzerinden bilgileri aynı, fotoğrafları farklı 2 kimlik çıktı.
Çiftlik Mahallesi'nde devriye görevini yapan Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir maden şirketine ait sahada A.Y. ve T.B.'nin dolaştığını gördü. Sahaya inen ekipler, yaptıkları incelemede kesilmiş 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüpheliler kabloyu satmak için kestiklerini söylemesi üzerine gözaltına alındı.
Bu arada üst aramaları yapılan şüphelilerden A.Y.'nin üzerinden bilgileri aynı ancak fotoğrafları farklı 2 nüfus cüzdanı çıktı.

FOTOĞRAFLI

 

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