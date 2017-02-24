Hırsızlık yaparken yakalanan 4 kişi tutuklandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in Foça İlçesinde, 3'ü kapısını zorlayarak girdikleri evden hırsızlık yapmak isteyen, 1'i de dışarıda otomobilin içinde bekleyerek gözcülük yapan 4 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bugün saat 01.30 sıralarında 'Alo 155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan bir kişi, Atatürk Mahallesi, Sevgi Caddesi'ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin etrafını saran polis, içerideki Y.C. (22), ikizi M.C (22) ile M.G.'yi (28) suçüstü yakaladı. Kapıyı zorlayarak içeri girdikleri belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı. Polis, olay yerine geldikleri sırada sokakta park halinde olan ve kendilerini farkedince kaçan 45 ZR 714 plakalı otomobilin sürücüsü R.Ş.'yi (40) de takibe alıp, yaklaşık yarım saat sonra yakaladı. Kapıda gözcülük yaptığı belirlenen R.Ş. de gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan sabıkalı dört şüphelinin parmak izi bırakmamak için eldiven giydikleri, tanınmamak için de bere ve boyunluk taktıkları belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli tutuklandı.

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