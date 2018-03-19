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Hırsızlık yapan cezaevi firarisi internet kafede yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, 2 iş yerinden 1 motosiklet ile otomobil çalan, cezaevi firarisi Ömer Ö., polisin operasyonu ile bir internet kafede yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, Kültür...

Hırsızlık yapan cezaevi firarisi internet kafede yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, 2 iş yerinden 1 motosiklet ile otomobil çalan, cezaevi firarisi Ömer Ö., polisin operasyonu ile bir internet kafede yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, Kültür Mahallesi Kültür Sokak'ta bulunan bir büfeden 2 bin 500 lira değerinde sigara, 1 adet laptop, 1 adet kamera kayıt cihazı ve yaklaşık 200 lira, Kültür Mahallesi'nde bulunan İnönü Parkı içerisindeki bir kafeden 1 adet televizyon, Kültür Mahallesi Konak Sokak'ta park halindeki bir motosiklet ile Aziziye Mahallesi'ndeki park halindeki bir otomobilin çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı. Polis, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleme sonucu zanlının cezaevi firarisi Ömer Ö. olduğu belirledi. 6 ayrı hırsızlık suçundan tutuklandığı, izinli olarak çıktığı cezaevine dönmeyerek firar ettiği anlaşılan Ömer Ö., Ağa Mahallesi'nde bir internet kafede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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