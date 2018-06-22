Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy...
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi

Hırsızlık şüphelisi yer bildirimi yapınca yakalandı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()-ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında kadın bir yolcunun, içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çaldığı ileri sürülen Filistin uyruklu Mounir C., sosyal medyadan yer bildirimi yapınca yakalandı. İstanbul...

Hırsızlık şüphelisi yer bildirimi yapınca yakalandı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()-ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında kadın bir yolcunun, içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çaldığı ileri sürülen Filistin uyruklu Mounir C., sosyal medyadan yer bildirimi yapınca yakalandı.
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında Salı günü bir kadın yolcunun, bir anlık dalgınlığından faydalanan kimliği belirsiz kişi tarafından içinde 20 bin dolar çantası çalındı. Kadının başvurması üzerine Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çantayı çalan kişinin bir taksiye binerek havalimanından ayrıldığını belirledi. Plakasından ulaşılan taksicinin sözkonusu kişiyi Fatih Aksaray'da bıraktığını ekipler harekete geçti. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden yer bildirimi yaparak paralarla çekildiği fotoğraf paylaştığını belirledi.
Yer bildirimi yapılan gece kulübünün önünde önlem alan Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Güven Timleri, Filistin uyruklu Mounir C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ileri sürüldü.

(FOTOĞRAF)


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325