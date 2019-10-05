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Hırsızlık şüphelisi, polis aracının önüne düştü
ADANA'da girdiği evde hırsızlık yapmak isterken ev sahibine yakalanan Mansur K. (30), kaçmaya çalıştığı sırada balkondan atlayıp, polis aracının önüne düşünce yakalandı. Olay, Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana...
GÜVENLİK 05.10.2019, 11:10
ADANA'da girdiği evde hırsızlık yapmak isterken ev sahibine yakalanan Mansur K. (30), kaçmaya çalıştığı sırada balkondan atlayıp, polis aracının önüne düşünce yakalandı.
Olay, Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı hırsızlık yapmak için bir eve giren Mahsur K., ev sahibiyle karşılaştı. Ev halkının bağırmasıyla panikleyen hırsız, 2 katlı müstakil evin balkonundan atlayarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki şüpheliyi yakamalak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Mansur K., birkaç sokak ileride bulunan başka bir müstakil eve tırmanarak girdi. Burada da uyanık olan ev halkı ile karşılaşan Mahsur K., bir kez daha kaçmak için kendini balkondan yola attı. Şüpheli, mahallede devriye gezen polis ekip aracının önüne düşünce yakalandı. Gözaltına alınan Mansur K.'nın hırsızılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.
Mansur K. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay, Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı hırsızlık yapmak için bir eve giren Mahsur K., ev sahibiyle karşılaştı. Ev halkının bağırmasıyla panikleyen hırsız, 2 katlı müstakil evin balkonundan atlayarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki şüpheliyi yakamalak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Mansur K., birkaç sokak ileride bulunan başka bir müstakil eve tırmanarak girdi. Burada da uyanık olan ev halkı ile karşılaşan Mahsur K., bir kez daha kaçmak için kendini balkondan yola attı. Şüpheli, mahallede devriye gezen polis ekip aracının önüne düşünce yakalandı. Gözaltına alınan Mansur K.'nın hırsızılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.
Mansur K. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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