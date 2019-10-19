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Hırsızlık şüphelisi kovalamaca ile yakalandı
GAZİANTEP'te, 30 suçtan kaydı olan ve 7 hırsızlık suçundan aranan S.S., polis tarafından yakalandı. Kıbrıs Mahallesi'nde bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin...
GÜVENLİK 19.10.2019, 11:12
GAZİANTEP'te, 30 suçtan kaydı olan ve 7 hırsızlık suçundan aranan S.S., polis tarafından yakalandı.
Kıbrıs Mahallesi'nde bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliye ait adreste tertibat alan polis, S.S.'yi, Saçaklı Mahallesi Şenyurt Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı.S.S.'nin kaçarken attığı poşette çalıntı olduğu belirlenen 5 cep telefonu ele geçirdi.
S.S.'nin 17'si hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 30 suç kaydı ile 7 hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.
Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kıbrıs Mahallesi'nde bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliye ait adreste tertibat alan polis, S.S.'yi, Saçaklı Mahallesi Şenyurt Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı.S.S.'nin kaçarken attığı poşette çalıntı olduğu belirlenen 5 cep telefonu ele geçirdi.
S.S.'nin 17'si hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 30 suç kaydı ile 7 hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.
Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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