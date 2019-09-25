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Hırsızlık şüphelisi kardeşlerden çekim tepkisi
ANTALYA'da bir alışveriş merkezinin zincir market şubesinden hırsızlık yapan M.Ü. ile kız kardeşi F.D., görüntü alan gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz biz örgüt müyüz?" diyerek tepki gösterdi. Olay, 30 Ağustos tarihinde Kepez ilçesindeki...
GÜVENLİK 25.09.2019, 12:28
ANTALYA'da bir alışveriş merkezinin zincir market şubesinden hırsızlık yapan M.Ü. ile kız kardeşi F.D., görüntü alan gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz biz örgüt müyüz?" diyerek tepki gösterdi.
Olay, 30 Ağustos tarihinde Kepez ilçesindeki bir AVM'nin zincir marketinde meydana geldi. Kasiyer, 'tırnakçılık' yöntemiyle 400 lira dolandırıldı. Durumun anlaşılması üzerine polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, çok sayıda suçtan sabıkası olan M.Ü. ile kız kardeşi F.D. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., görüntü alan gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz biz örgüt müyüz" diye tepki gösterdi.
Olay, 30 Ağustos tarihinde Kepez ilçesindeki bir AVM'nin zincir marketinde meydana geldi. Kasiyer, 'tırnakçılık' yöntemiyle 400 lira dolandırıldı. Durumun anlaşılması üzerine polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, çok sayıda suçtan sabıkası olan M.Ü. ile kız kardeşi F.D. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., görüntü alan gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz biz örgüt müyüz" diye tepki gösterdi.
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