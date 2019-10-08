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Hırsızlık şüphelisi kadın, kucağındaki bebeğiyle adliyede
İZMİT’te bir evden altın ve kumbara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, adliyeye kucağındaki 2 aylık bebeğiyle götürüldü. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki bir eve, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde...
GÜVENLİK 08.10.2019, 13:20
İZMİT’te bir evden altın ve kumbara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, adliyeye kucağındaki 2 aylık bebeğiyle götürüldü.
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki bir eve, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde hırsız girdi. Komşusuna misafirliğe giden ev sahibi, geri döndüğünde 2 çeyrek altın ve 1 Cumhuriyet altın ile çocuğuna ait kumbaranın çalındığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların kullandığı aracı tespit eden polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan 31 sabıka kaydı olan S.U.(22), 6 sabıka kaydı olan P.U. isimli kadınlar ile 5 sabıka kaydı olan F.G. olduğunu belirledi.
İstanbul’dan gelerek Kocaeli’de hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerin kullandığı otomobil dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Şüpheliler gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan S.U., kucağındaki 2 aylık bebeği ile adliyeye götürüldü.S.U. ve F.G. adli kontrolle serbest bırakılırken, P.U. isimli kadın tutuklandı.
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki bir eve, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde hırsız girdi. Komşusuna misafirliğe giden ev sahibi, geri döndüğünde 2 çeyrek altın ve 1 Cumhuriyet altın ile çocuğuna ait kumbaranın çalındığını fark etti. Durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların kullandığı aracı tespit eden polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan 31 sabıka kaydı olan S.U.(22), 6 sabıka kaydı olan P.U. isimli kadınlar ile 5 sabıka kaydı olan F.G. olduğunu belirledi.
İstanbul’dan gelerek Kocaeli’de hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerin kullandığı otomobil dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde durduruldu. Şüpheliler gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan S.U., kucağındaki 2 aylık bebeği ile adliyeye götürüldü.S.U. ve F.G. adli kontrolle serbest bırakılırken, P.U. isimli kadın tutuklandı.
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