Hırsızlık şüphelisi iki kadın yakalandı

UŞAK'ta bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen iki kadın, üzerlerinde çalıntı ziynet eşyaları ile polis tarafından yakalandı. Hırsızlıktan sabıkalı iki kadının, girdikleri evlerde parmak izi bırakmamak için, ellerine çorap geçirdikleri belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen G.A. (19) ve Y.İ.'nin (32) peşine düştü. İki kadını binadan çıkarken yakalayan polis, üzerlerinde yaptığı aramada, kapıları açmakta kullandıkları sert plastik aparatlar, parmak izi çıkmaması için kullandıkları çoraplar, bir sigara paketi içinde beyaz taşlı altın bir çift küpe, beyaz taşlı altın bileklik, üzerlerinde yuvarlak taşlar bulunan altın gerdanlık, biri 50, diğeri 40 santimetre uzunluğunda iki altın zincir, 18 santimetre uzunluğunda altın künye, üzerinde 14 Şubat yazan gümüş yüzük, bir altın kolye ucu, sarı renkli iki metal saat kordonu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları evlerde parmak izlerinin çıkmaması için ellerine çorap geçirdikleri belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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