Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Hırsızlık şüphelisi genç kız, belediye binasına sığındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-  ADANA'da takı mağazasından hırsızlık yaparken fark edilince kaçan 16 yaşındaki H.O. isimli genç kız, kendisini kovalayanlardan kaçıp, belediye binasına sığındı. Hırsızlık şüphelisi kız, polis tarafından...

Hırsızlık şüphelisi genç kız, belediye binasına sığındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()-  ADANA'da takı mağazasından hırsızlık yaparken fark edilince kaçan 16 yaşındaki H.O. isimli genç kız, kendisini kovalayanlardan kaçıp, belediye binasına sığındı. Hırsızlık şüphelisi kız, polis tarafından teslim alınarak karakola götürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Bulvarı'nda bir takı mağazasına giren H.O., iddiaya göre saat, küpe ve taç çaldı. İş yeri çalışanları tarafından fark edilen kız, kaçmaya başladı. Bu sırada şüpheli çaldığı malzemelerin bir kısmını attı. Bağırarak şüphelinin arkasından koşan iş yeri çalışanlarının uyarısıyla genç kızı yakalayanlar, dövmeye başladı. Kız, kendisini dövenlerin elinden kurtulup Seyhan İlçe Belediyesi binasındaki güvenlik görevlilerine sığındı. İş yeri çalışanları belediye önüne gelerek genç kızın kendilerini verilmesini istedi. Olay yerine çağrılan polis, H.O.'yu belediyenin farklı bir kapısından çıkararak karakola götürdü. Daha sonra iş yeri sahibinin şikayetçi olmaması üzerine H.O., serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314