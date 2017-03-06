Hırsızlık şüphelisi cezaevi ziyaretinde yakalandı

BAFRA(Samsun),() - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde hırsızlıktan aranan 16 yaşındaki şüpheli, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı.
Olay, Bafra T Tipi Cezaevi'nde meydana geldi. Bir cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan babası Selami Sobacı'yı ziyarete giden oğlu B.N.S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BAFRA(Samsun),() - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde hırsızlıktan aranan 16 yaşındaki şüpheli, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı.