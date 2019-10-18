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Hırsızlık şüphelisi başına siyah poşet takıp 'nasıl poz' dedi
SAMSUN'da polis ekiplerince yakalanıp, kucağındaki bebeğiyle emniyete götürüldüğü sırada yüzünün görünmemesi için cebindeki siyah poşeti başına geçiren hırsızlık şüphelisi Saniye G. (24), gazetecilere, "Nasıl poz?" dedi. İl...
GÜVENLİK 18.10.2019, 16:22
SAMSUN'da polis ekiplerince yakalanıp, kucağındaki bebeğiyle emniyete götürüldüğü sırada yüzünün görünmemesi için cebindeki siyah poşeti başına geçiren hırsızlık şüphelisi Saniye G. (24), gazetecilere, "Nasıl poz?" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ve Ekim ayları arasında İlkadım ve Atakum ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, hırsızlık olaylarındaki yöntemlerinin birbirine benzer olduğunu tespiti üzerine soruşturmayı çok yönlü derinleştirdi. Çevredeki mobese kameraları ile iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, şüphelilerin çeşitli evlerin zillerine basarak evde birilerinin olup olmadığını tespit ettiklerini ve sonrasında hırsızlık yaptığını belirledi. Bu şekilde evlere giren hırsızların ise Saniye G., Buse Y., (21) Sevda S. (19) ve N.G. (15), olduğu tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ilçelerde 5 farklı adresten toplam 13 bin 800 TL, elektronik ev aletleri ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 4 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Saniye G., ifadesi alınmak için emniyete götürüldüğü sırada, kucağındaki bebeğiyle kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, cebindeki siyah poşeti başına geçirerek, "Nasıl poz?" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ve Ekim ayları arasında İlkadım ve Atakum ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, hırsızlık olaylarındaki yöntemlerinin birbirine benzer olduğunu tespiti üzerine soruşturmayı çok yönlü derinleştirdi. Çevredeki mobese kameraları ile iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, şüphelilerin çeşitli evlerin zillerine basarak evde birilerinin olup olmadığını tespit ettiklerini ve sonrasında hırsızlık yaptığını belirledi. Bu şekilde evlere giren hırsızların ise Saniye G., Buse Y., (21) Sevda S. (19) ve N.G. (15), olduğu tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ilçelerde 5 farklı adresten toplam 13 bin 800 TL, elektronik ev aletleri ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 4 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Saniye G., ifadesi alınmak için emniyete götürüldüğü sırada, kucağındaki bebeğiyle kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, cebindeki siyah poşeti başına geçirerek, "Nasıl poz?" dedi.
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