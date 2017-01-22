Hırsızlık şüphelisi 3 kadın otobüste yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da girdikleri bir evden ziynet eşyası çalan 3 kadın, Eskişehir'e gitmek için bindikleri yolcu otobüsünde yakalandı.

Olay gündüz saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Güler Sokak'ta meydana geldi. Kapısını çekip kilitlemeden evden dışarı çıkan F.N.U., döndüğünde eşyalarının karıştırıldığı ve ziynet eşyalarının çalınmış olduğunu gördü. F.N.U.'nun durumu polise bildirmesinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları araştırmada olayın şüphelisinin E.İ. (43), N.İ. (29) ve Z.İ. (19) adlı kadınlar olduğunu belirledi. Polis ekipleri 3 kadını, otogarda Eskişehir'e hareket etmek üzere olan bir yolcu otobüsünün içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.N.U.'nun evinde çalınan ziynet eşyaları ele geçirildi.

Hırsızlık olaylarından poliste çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirtilen 3 şüpheli, kollarına kelepçe takılarak sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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