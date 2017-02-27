Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Hırsızlık şüphelilerini, kullandıkları ödünç kamyonet yakalattı

İZMİR'in Çeşme İlçesindeki bir çiftlik evinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki kişiyi, kullandıkları ödünç kamyonet yakalattı. Geçen 25 Şubat'ta Alaçatı Mahallesi'ndeki Durmuş Küme Evleri'ndeki bir çiftlik evinden iki...

Hırsızlık şüphelilerini, kullandıkları ödünç kamyonet yakalattı
İZMİR'in Çeşme İlçesindeki bir çiftlik evinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen iki kişiyi, kullandıkları ödünç kamyonet yakalattı.
Geçen 25 Şubat'ta Alaçatı Mahallesi'ndeki Durmuş Küme Evleri'ndeki bir çiftlik evinden iki jeneratör, bir televizyon, üç akü, iki kaynak makinesi, bir av tüfeği ve bir miktar kablo çalındı. Çiftlik sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Emniyet ekipleri, hırsızlığın beyaz bir kamyonet ile gerçekleştirildiğini belirledi. Beyaz kamyonetin plakasını da tespit eden emniyet ekipleri, sahibinin Çeşme'deki adresine ulaştı. Kamyonet sahibinin ifadesi alan emniyet ekipleri, aracın İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan iki kişiye ödünç verildiğini öğrendi. Kamyoneti ödünç alan İzmir'deki iki şüphelinin kimliklerini de tespit eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreslerini İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek yakalanmalarını sağladı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün düzenledikleri operasyonla 38 yaşındaki A.K. ve 26 yaşındaki kardeşi S.K.'yı yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çiftlik evinden çalındığı belirlenen bir jeneratör, bir televizyon, iki akü, bir kaynak makinesi ve bir av tüfeği ele geçirildi.
İki şüpheli, ele geçirilen malzemelerle birlikte Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin çaldığı sanılan bir akü, bir kaynak makinesi ve bir jenaratör ise bulunamadı. Şüphelilerden A.K.'nın cezaevi firarisi olduğu ve arandığı belirlendi.
İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adileye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.