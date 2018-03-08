Hırsızlık şüphelileri, mutfaktaki gizli bölmede yakalandı

NEVŞEHİR'in Hacıbektaş ilçesinde girdikleri evden 30 bin liralık ziynet eşyası çalan Raziye G. (27) ve Mustafa G.(41), kaldıkları evin mutfağında, buzdolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 14 Şubat'ta Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, bir evden 30 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen Raziye G. ile akrabası Mustafa G.'nin kentte bir evde saklandığını saptadı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Raziye G. ve Mustafa G.'yi kaldıkların evin mutfağında, buzdolabının arkasına yapılan gizli bölmede saklanırken yakaladı. Evde bulunan, iki hırsızlık olayının şüphelisi, hakkında 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sibel Y. (24) de gözaltına alındı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI