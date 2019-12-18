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Hırsızlık şüphelileri, minibüs beklerken yakalandı
KONYA'da evlerin kapılarını plastik parçasıyla açıp, hırsızlık yaptığı öne sürülen Pınar G. (18) ve Nazan G.(20) ve Z.Y. (14) minibüs beklerken yakalandı. Evde birilerinin olup olmadığını zile basarak kontrol eden şüphelilerin,...
GÜVENLİK 18.12.2019, 15:06
KONYA'da evlerin kapılarını plastik parçasıyla açıp, hırsızlık yaptığı öne sürülen Pınar G. (18) ve Nazan G.(20) ve Z.Y. (14) minibüs beklerken yakalandı. Evde birilerinin olup olmadığını zile basarak kontrol eden şüphelilerin, kapıya çıkan olunca da dilencilik yaptıkları veya adres ile kiralık ev sordukları saptandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son günlerde evlerden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin, evlerin kilitli olmayan kapılarını bir aparat yardımıyla açtıklarını tespit etti. Evde birilerinin olup olmadığını zile basarak kontrol eden şüphelilerin, kapıya çıkan olunca da dilencilik yaptıkları veya adres ile kiralık ev sorduklarını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, verilen eşkaller üzerinden de şüphelilerin hırsızlıktan kaydı bulunan ve aynı yöntemi kullanarak hırsızlık yapan Pınar G., Nazan G. ve Z.Y. olduğunu saptadı. 3 şüpheli, dün merkez Selçuklu ilçesinde durakta minibüs beklerken polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise kapıları açmakta kullandıkları plastik parçası, bin 500 lira para ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.
Yaklaşık 1 ay önce de gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son günlerde evlerden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmada, şüphelilerin, evlerin kilitli olmayan kapılarını bir aparat yardımıyla açtıklarını tespit etti. Evde birilerinin olup olmadığını zile basarak kontrol eden şüphelilerin, kapıya çıkan olunca da dilencilik yaptıkları veya adres ile kiralık ev sorduklarını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, verilen eşkaller üzerinden de şüphelilerin hırsızlıktan kaydı bulunan ve aynı yöntemi kullanarak hırsızlık yapan Pınar G., Nazan G. ve Z.Y. olduğunu saptadı. 3 şüpheli, dün merkez Selçuklu ilçesinde durakta minibüs beklerken polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise kapıları açmakta kullandıkları plastik parçası, bin 500 lira para ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.
Yaklaşık 1 ay önce de gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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