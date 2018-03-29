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Hırsızlık suçundan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

ESKİŞEHİR'de, hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan şüphelinin evinden cephanelik çıktı
ESKİŞEHİR'de, hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Ö. polis ekiplerince yakalandı. Erol Ö.'nün kaldığı evde 1 glock marka tabanca, 2 av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 6 adet bıçak, 2 çift kelepçe ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı hırsızlık olayından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Ö.'yü Güllük Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki bir evde yakaladı. Gözaltına alınan Erol Ö.'nün kaldığı evde yapılan aramada 1 glock marka ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 6 bıçak, 2 adet kelepçe, 2 çalıntı motosiklet, 5,8 gram metanfetamin maddesi ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Erol Ö.'nün, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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