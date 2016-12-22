Hırsızlık suçundan aranan sanık, kahvede oyun oynarken yakalandı

ADANA'da hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İsa Sakar, bir kahvede oyun oynarken polis tarafından yakalandı. Sakar'ın gözaltına alındığını öğrenen ablası Seher ile annesi Songün gözyaşlarına boğuldu.

Çamlıbel caddesi üzerindeki işyerleri ve internet kafeler arandı. Kahvelerde oyun oynayanların kimlikleri tek tek kontrol edildi. Uygulama sırasında Solakyurt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Asliye Ceza İlamat Masası'nca iki ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan İsa Sakar da yakalandı.

Oyun oynarken yakalanan İsa Sakar, gözaltına alınarak sivil ekip aracına bindirildi. Sakar'ın gözaltına alındığını haber alıp olay yerine gelen yakınları, ekip aracının camından içeriye bakarak gözyaşı döktü. Sakar'ın kız kardeşi olduğunu söyleyen Seher adlı genç kadın ağlayarak, "Abi ne olur, ben İstanbul'dan geldim. Kardeşimi bırakın" diye yalvardı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen İsa Sakar, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.



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