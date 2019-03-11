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'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü gardıroptaki gizli bölmede yakalandı

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halise T. (30) ile aynı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan arkadaşı Emre A. (33), yatak odasında gardırop arkasına yaptırdıkları gizli bölmede...

'Hırsızlık' suçundan aranan 2 hükümlü gardıroptaki gizli bölmede yakalandı
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halise T. (30) ile aynı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan arkadaşı Emre A. (33), yatak odasında gardırop arkasına yaptırdıkları gizli bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Şube Amirliği ekipleri, haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Halise T. ve Emre A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. İki hükümlünün, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yaşadığı belirlendi. Eve baskın düzenleyen ekipler, ikinci kattaki yatak odasında bulunan gardırobun kapağını açınca, gizli bölme olduğunu gördü. Gizli bölmenin de kapağını açan polis, Halise T. ve Emre A.'yı saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan ikili emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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