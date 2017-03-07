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Hırsızlık şebekesi çökertildi: 3 tutuklama

UŞAK'ta, park halinde bir motosikleti çalmak isterken yakalanan E.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis, 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti. Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önleyici hizmet faaliyetlerinin yürütüldüğü...

Hırsızlık şebekesi çökertildi: 3 tutuklama
UŞAK'ta, park halinde bir motosikleti çalmak isterken yakalanan E.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis, 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti.
Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önleyici hizmet faaliyetlerinin yürütüldüğü sırada, boş bir arsada park halinde bulunan motosikleti çalmak isteyen E.S.'yi suçüstü yakaladı. E.S.'nin son iki yılda 8 motosiklet hırsızlığı olayına karıştığını belirleyen polis, E.S.'nin verdiği ifade doğrultusunda hırsızlık olaylarını birlikte gerçekleştirdikleri A.K. (30), O.S. (28) ve H.A.'yı (52) da gözaltına aldı. Eşme'de çeşitli zamanlarda meydana gelen 8 hırsızlık olayı ile ilgili araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilere yer göstermesi yaptırdı. Manisa'nın Alaşehir İlçesi ile Uşak'ın Ulubey ve Eşme ilçelerinde 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlen 4 şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S., A.K. ve O.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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