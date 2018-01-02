Hırsızlık operasyonu yapan polise ateş açıldı: 1 polis yaralı - Ek Fotoğraflar
02 Ocak 2018 Salı 01:39
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