Hırsızlık için otomobil kiralamış

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yapmak için otomobil kiralayan A.Ö. yakalandı. Kiralık otomobil ile evinde çok sayıda çalıntı malzeme bulunan A.Ö. tutuklandı.

Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde 18 Nisan günü park halindeki ticari aracın camını kıran kimliği belirsiz kişi, akü, radyatör, matkap, spiral, darbeli matkap, 25'er metrelik 3 kablo, 10 metre kablo, mutfak bataryası, 100 metre uzunluğunda 3 bakır kablo, 8 metre uzunluğunda tesisat kablosu ile kaynak makinesini çaldı.

Aynı gün Milli Egemenlik Mahallesi'nde de bir apartmanın depo kısmından 5'er litrelik 5 zeytinyağı bidonu ile bakır kazan çalındı.

Hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Şüphelinin A.Ö. olduğu belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ö.'nün hırsızlık yapmak için otomobil kiraladığı belirlendi. Kiralık otomobil ile şüphelinin evinde yapılan aramalarda, çalıntı malzemeler ve olaylarda giydiği siyah kazak bulundu. A.Ö. sorgusunda hırsızlık yaptığını itiraf etti. Bulunan hırsızlık malzemeleri de sahipleri tespit edildi.

A.Ö., sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.

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