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Hırsızlık için Konya'ya gelen 2 kadın, kovalamacayla yakalandı

KAYSERİ'den farklı zamanlarda günübirlik geldikleri Konya’da evlerden altın ve para çalan 3 kadından 2'si, polisin kovalamacasıyla yakalandı. Kadınların üzerinde yapılan aramada, çoraplarının içine sakladıkları 2 bin lira para, 2 çeyrek...

Hırsızlık için Konya'ya gelen 2 kadın, kovalamacayla yakalandı
KAYSERİ'den farklı zamanlarda günübirlik geldikleri Konya’da evlerden altın ve para çalan 3 kadından 2'si, polisin kovalamacasıyla yakalandı. Kadınların üzerinde yapılan aramada, çoraplarının içine sakladıkları 2 bin lira para, 2 çeyrek altın, yüzük, kolye ve küpe gele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, hareketlerinden şüphelendikleri 3 kadına kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak kadınlar, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacayla kadınlardan Sevda A. (25) ve Gülten A. (34) yakalanarak, gözaltına alındı.
Kadınların, Kayseri'den günübirlik Konya'ya gelip, evlerden hırsızlık yaptıkları, ocak ve şubat aylarında da aynı bölgede 2 farklı evden hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle polis tarafından arandıkları saptandı. 
Kadınların üzerlerinde yapılan aramalarda ise çorapların içerisine saklandıkları 2 bin lira para, 2 çeyrek altın, yüzük, kolye ve küpe gele geçirildi. 
Hırsızlık için girdileri binada, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin sorgularında, suçlarını itiraf ettikleri belirtildi. Polis, kaçan Sibel A.'yı (29) yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.
Çoğu hırsızlıktan, çeşitli suçlardan poliste 19 kaydı bulunan Sevda A. ve 4 kaydı bulunan Gülten A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.  

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