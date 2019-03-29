Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTU
Erdoğan kritik ilçe Tuzla'da konuştu
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...

Hırsızlık için girdikleri evdeki köpeği banyoya kapattılar

AMASYA'da, girdikleri evdeki Pekines cinsi 'Çakıl' adlı köpeği banyoya kapatan hırsızlar, çaldıkları 1800 dolar ve 50 Euro ile kayıplara karıştı. Olay, merkeze bağlı Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İ.D., ile...

Hırsızlık için girdikleri evdeki köpeği banyoya kapattılar
AMASYA'da, girdikleri evdeki Pekines cinsi 'Çakıl' adlı köpeği banyoya kapatan hırsızlar, çaldıkları 1800 dolar ve 50 Euro ile kayıplara karıştı.
Olay, merkeze bağlı Şeyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İ.D., ile M.D., çiftine ait eve giren kimliği belirsiz hırsızlar, karşılarına çıkan 'Çakıl' adlı köpeği görünce panikledi. Bir süre kovalamaca sonucu yakaladıkları köpeği banyoya kapatan hırsızlar, evde ziynet eşyası ve para aramaya başladı. Hırsızlar, evdeki 1800 dolar ve 50 Euro'yu alarak kayıplara karıştı.
Eve gelen çiftin durumu bildirmesi üzerine, harekete geçen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328