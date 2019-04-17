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Hırsızlık için girdikleri evde bisküvi ve kolalarını unutan 4 hırsız tutuklandı

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evde bisküvi ve kolalarını unutan Gürcistanlı uyruklu 4 şüpheli, tutuklandı. Olay, geçen 11 Mart'ta Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre eve giren 4 şüpheli, evdeki...

Hırsızlık için girdikleri evde bisküvi ve kolalarını unutan 4 hırsız tutuklandı
ANKARA’nın Çankaya ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evde bisküvi ve kolalarını unutan Gürcistanlı uyruklu 4 şüpheli, tutuklandı.
Olay, geçen 11 Mart'ta Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre eve giren 4 şüpheli, evdeki 3 dizüstü bilgisayar, 1 akıllı saat, 10 normal saat, yakut kolye, 3 altın kolye, otomobil anahtarı ve 5 Euro çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, evde incelemelerde bulundu. Evde bisküvi ve kola bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, buradan yola çıkarak inceledikleri güvenlik kamerası görüntüleri neticesinde, şüphelilerin Gürcistan uyruklu Nıka T, Avazı U, Ratı G. ve Roland U. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin saklandığı evi belirleyen ekipler, baskın yaptı. Baskında, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise çalınan eşyalar ele geçirildi.
YİYECEKLERİNİ EVDE UNUTTULAR
Ekipler tarafından yapılan araştırmada, şüphelilerin günü birlik ev kiraladıkları saptandı. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelilerin hırsızlık öncesi bir büfeden kola ve bisküvi aldıkları ve bu yiyecekleri, hırsızlık için girdikleri evde unuttukları belirlendi.
Emniyetteki ifadelerinde, kapı kilitlerini kırarak eve girdiklerini ve büfeden aldıkları yiyecek, içecekleri evde unuttuklarını itiraf eden şüpheliler Nıka T, Avazı U, Ratı G. ve Roland U., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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