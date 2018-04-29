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Hırsızlık için girdikleri dairede suçüstü yakalanan 3 kadın, tutuklandı

KAYSERİ'de toka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları...

Hırsızlık için girdikleri dairede suçüstü yakalanan 3 kadın, tutuklandı
KAYSERİ'de toka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oka ya da kart kullanarak kapılarını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen Deniz G. (29), Hülya I. (28) ve Zekiye G.'yi (44) takibe aldı. Kadınlar, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kardelen Sokak'ta hırsızlık amacıyla bir daireye girince, polis baskın yaptı. Evde bulunan ziynet eşyaları üzerlerinden çıkan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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