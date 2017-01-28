Hırsızlık için girdiği evde, cep telefonunu düşürünce yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, hırsızlık için girdiği evde, ev sahibi tarafından fark edilince kaçan 22 yaşındaki Ş.A., düşürdüğü cep telefonundan yola çıkılarak yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 23 Ocak Pazartesi gecesi Hatay Semti'nde meydana geldi. Ş.A., hırsızlık amacıyla girdiği evde, evsahibi M.S.A. ile karşılaştı. Paniğe kapılan Ş.A., kaçarken başka bir adresten çaldığı dizüstü bilgisayar ile kendisine ait cep telefonunu düşürdü. M.S.A.'nın şikayeti üzerine cep telefonu üzerinde çalışma başlatan polis, şüphelinin Hatay ve Yeşilyurt semtlerinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan Ş.A. olduğunu belirledi. Aynı semtte bir apartmandan ayakkabı çalarken güvenlik kameralarınca da görüntülenen Ş.A., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Değişik suçlardan çak sayıda kaydı bulunan ve yoklama kaçağı olduğu belirtilen Ş.A.'nın düşürdüğü dizüstü bilgisayar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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