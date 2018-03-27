Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

Hırsızlık hükümlüsü 4 kadın, 7 çocukla cezaevine girdi

KIRIKKALE'de hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kadın, saklandıkları evde yakalandı. Kadın hırsızlar, beraberlerindeki en küçüğü 2 aylık, en büyüğü ise 6 yaşında olan 7 çocukla...

Hırsızlık hükümlüsü 4 kadın, 7 çocukla cezaevine girdi
KIRIKKALE'de hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kadın, saklandıkları evde yakalandı. Kadın hırsızlar, beraberlerindeki en küçüğü 2 aylık, en büyüğü ise 6 yaşında olan 7 çocukla birlikte cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Amirliği Hırsızlık Bürosu ekipleri, gelen bir ihbar sonrası Kırıkkale merkez ile Bahşili ilçelerinde önceden belirlenen evlere operasyon düzenledi. Baskınlarda, hırsızlık suçundan haklarında 8 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Yıldız Kaşıkçı (33), Fidan Gezici (59), Emine Gezici (30) ve Filiz Gezici (27) yakalandı.
Şüpheliler, yanlarında biri henüz kundakta 2 aylık, diğerleri ise 1 ile 6 yaş arası 7 çocuklarıyla birlikte Keskin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314