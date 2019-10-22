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Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun Sezer (22) ile Sibel Yıldırım (25), saklandıkları evde polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş...
GÜVENLİK 22.10.2019, 17:23
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun Sezer (22) ile Sibel Yıldırım (25), saklandıkları evde polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 10 yıl 5 ay hapis cezasın bulunan Aysun Sezer ile 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Sibel Yıldırım'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, iki firarinin merkez Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak'ta bulunan evde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında Aysun Sezer ve Sibel Yıldırım, yakalandı. Gözaltına alınan iki kadın, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 10 yıl 5 ay hapis cezasın bulunan Aysun Sezer ile 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Sibel Yıldırım'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, iki firarinin merkez Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak'ta bulunan evde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında Aysun Sezer ve Sibel Yıldırım, yakalandı. Gözaltına alınan iki kadın, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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