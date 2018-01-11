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Hırsızların yöntemi polisi bile şaşırttı... Kuaförde çalışan kızı evin boş olduğunu öğreniyor, çete başı anası soyuyordu

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL'da güpegündüz evlere girerek hırsızlık yapan elebaşılığını  "Ana" lakaplı Azize Ö.(56)' nın yaptığı hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Hırsızların mağdurları  tespit etme yöntemi deneyimli...

Hırsızların yöntemi polisi bile şaşırttı... Kuaförde çalışan kızı evin boş olduğunu öğreniyor, çete başı anası soyuyordu

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL'da güpegündüz evlere girerek hırsızlık yapan elebaşılığını  "Ana" lakaplı Azize Ö.(56)' nın yaptığı hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Hırsızların mağdurları  tespit etme yöntemi deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Polis soruşturmasında Azize Ö.'nün bir kuaförde çalışan kızı Z.Ö'nün (35), işyerine gelen kadınlarla dostluk kurarak ev adreslerini öğrendiği, bir kez daha geldiklerinde, onları oyalayarak annesine "Ev boş hırsızlık yapabilirsiniz." diye mesaj attığı tespit edildi. 4 şüpheli tutuklanırken, polis firari olan Z.Ö.'yü yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

ÇETE LİDERİ ANA LAKAPLI 56 YAŞINDA BİR KADIN ÇIKTI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir hırsızlık çetesi daha çökertildi. Polis artan şikayetler üzerine başlattığı soruşturmada güvenlik kameralarını kullanarak 4 kişilik şebekeyi tespit etti. Beyoğlu'nda iki ayrı adrese yapılan baskında çetenin elebaşı  olduğu öğrenilen "Ana" lakaplı Azize Ö. ile hırsızlıkları gerçekleştiren Barış T.(22) ile Serhat U.(24) ve Talip B.(23) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte iki tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait mermiler, kapıları açmakta kullanılan tornavida, çekiş gibi malzemeler ile bir adet muşta ele geçirildi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada hırsızlık çetesinin mağdurlarını  bulma yöntemi ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Çete lideri Azize Ö.'nün kızı Z.Ö.'nün bir kuaförde çalıştığı ve gelen kadınlarla dostluk kurduğu tespit edildi. Z.Ö.'nün yalnız  yaşayan ve sohbet sırasında evde paraları olduğunu belirleyebildiği müşterilerinin bir bahaneyle ev adreslerini öğrendiği, bir kez daha geldiklerinde ise annesine "Ev boş, hırsızlık yapabilirsiniz." mesajı attığı tespit edildi. Mesaj gelmesi üzerine adresi alan çete üyelerinin evde kimsenin bulunmadığını bildikleri eve girerek ziynet eşyası ve elektronik eşyaları çaldıkları öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis ortadan kaybolan Azile Ö.'nün kızı Z.Ö.'yü yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

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