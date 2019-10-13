Flaş Haberflaş... Avrupa ülkelerinde PKK şideti...
Son Dakika
Hırsızları devriye gezen jandarma yakaladı
KAHRAMANMARAŞ'ta tarhana, bakır kazan ve demir malzeme çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Güneşevler Mahallesi'nde devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir...
GÜVENLİK 13.10.2019, 13:56
KAHRAMANMARAŞ'ta tarhana, bakır kazan ve demir malzeme çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Güneşevler Mahallesi'nde devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 bin lira olan çalıntı 20 kilo tarhana, çok sayıda bakır kazan, demir malzemeler, ağaç motoru ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Malzemelere el koyan jandarma, araçtaki D.K. (25) ile M.A.'yı (47) gözaltına alındı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Güneşevler Mahallesi'nde devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 5 bin lira olan çalıntı 20 kilo tarhana, çok sayıda bakır kazan, demir malzemeler, ağaç motoru ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Malzemelere el koyan jandarma, araçtaki D.K. (25) ile M.A.'yı (47) gözaltına alındı.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2