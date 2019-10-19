Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine: 'İntikam yeni başladı'

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () -TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Gökhan Urtekin'in (25) otomobilinin teybini çalmaya çalıştı. Başarılı olamayan hırsızlar, otomobile ait evrakları alıp, yandaki kaldırıma 'İntikam yeni başladı' yazarak olay yerinden kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilini cadde üzerine park edeh Gökhan Urtekin (25), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Urtekin, otomobilinin yanına geldiğinde kapısının açık olduğunu ve yanındaki kaldırımda 'İntikam yeni başladı' yazısını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobille ilgili evraklarının çalındığı, teybin yerinden sökülmek istendiği ancak başaramadıkları ve kaldırımdaki yazının otomobildeki sprey boyayla yazıldığı belirlendi. Ayrıca polis, şüphelilerin bu yazıyı teybi çalamadıkları için yazdıklarını değerlendiriyor.

'OTOMOBİLİMDEN ALDIKLARI SPREYLE YAZMIŞLAR'

Kimseyle husumeti olmadığını belirten Gökhan Urtekin olayı şöyle anlattı:

"Bir yere gidecektim aracımın başına geldim. Kapıyı açmışlar, aracımın içindeki güneşliği koparmışlar. Aracıma ait evraklarımı almışlar. Müzik tesisatımı ve teybi koparmışlar. Teybi alamamışlar onu özel vidalı yaptırmıştım. En kötüsü ise birde aracımın kapısının önündeki kaldırıma, 'İntikam yeni başladı' yazmışlar. Yazıyı da aracımda bulunan sprey boyayı alıp yazmışlar. Kapı kilitlerini kırmışlar. Bu olayı kim yaptıysa yetkililerden bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. Benim kimseyle husumetim yok. Kimseye kötü söz söylemedim, kötülük yapmadım. Neden bana bunu yaptılar anlamıyorum" dedi.