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Hırsızlardan bunalınca emniyet, jandarma ve MİT'i savcılığa şikayet etti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da bisiklet kiralama işi yapan İbrahim Levent İmer, 4 hırsızlık olayının ardından polis, jandarma, bekçilerin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hakkında 'ihmal ve eksik görev' gerekçesiyle...

Hırsızlardan bunalınca emniyet, jandarma ve MİT'i savcılığa şikayet etti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da bisiklet kiralama işi yapan İbrahim Levent İmer, 4 hırsızlık olayının ardından polis, jandarma, bekçilerin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hakkında 'ihmal ve eksik görev' gerekçesiyle şikayette bulundu.
Antalya'da elektrikli bisiklet ve ginger kiralayan firmanın sahibi İbrahim Levent İmer, 4 kez hırsızların hedefi oldu. Oğlunun işe gidip gelirken kullandığı gingerın geçen yıl çalınmasının ardından polis merkezine gidip şikayette bulunan İmer, olayla ilgili kendisine bir dönüş yapılmadığını öne sürdü. İmer, ticari amaçla kullandığı iki bisikletin de çalınmasıyla yeniden polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İnceleme yaptıklarını belirten güvenlik güçlerinden yanıt beklerken İmer'in elektrikli aile boyu üç tekerlekli bisikleti, yanında çalışan personel tarafından çalındı. Önceki iki bisiklet ve son elektrikli bisikletin zararını bir şekilde tazmin ettiğini belirten İmer'in evinin bahçesindeki elektrikli bisiklet de 2 Şubat tarihinde çalındı.
'23 BİN TL ZARARIM VAR'
Polis merkezine giderek yeniden şikayetçi olan İbrahim Levent İmer, ifade tutanağı örneğiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'na geldi. İmer, gece görev yapan bekçiler ve emniyet birimlerinin yanı sıra MİT'ten de 'ihmal ve eksik görev' gerekçesiyle şikayetçi oldu. İbrahim Levent İmer, “Evim ilçe emniyet müdürlüğünün tam karşısında. Merkezi bir yerde oturuyorum. Buna rağmen defalarca hırsızlık olayına maruz kaldım. Gece bekçileri ne iş yapıyor? Güvenlik güçleri işlerini yapmıyor mu? Mağdur oldum. 23 bin TL zararım var" dedi.
İbrahim Levent İmer'in şikayeti, savcılık tarafından işleme konuldu.

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