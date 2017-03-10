Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ASELSAN'na FETÖ operasyonu 53 gözaltı
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik yaptığı iddiası
ABD'de Flynn'in Türkiye için lobicilik...
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Park'ı azletti
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...

Hırsızlar ustaların ayarını bozdu

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da geceleri Sanayi Sitesine giren ve her ay 2-3 işyerini soyan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Hırsızların her seferinde binlerce lira zarar verdiğini söyleyen Muhammet Yaşarbaş, "Çoluk, çocuğumuzun...

Hırsızlar ustaların ayarını bozdu

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da geceleri Sanayi Sitesine giren ve her ay 2-3 işyerini soyan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Hırsızların her seferinde binlerce lira zarar verdiğini söyleyen Muhammet Yaşarbaş, "Çoluk, çocuğumuzun rızkını hırsızlara bağladık. Hırsızlar ayarımızı bozdu" dedi.
Erzurum Kuzey Çevre yolu üzerindeki Aziziye Otoban Sanayi Sitesindeki esnaf, hırsızlardan çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi. Kent dışında ve hiçbir çevre güvenliği olmayan Sanayi Sitesindeki esnaf, hırızlardan korktuğu için işyerlerini erkenden kapatıp evlerine gidiyor. 5'inci kez işyeri soyulan Mustafa Han, hırsızların bir kabus gibi üzerlerine çöktüğünü söyledi. Sanayi sitesinin çevre düzenlemesi olmadığı için özel güvenlik görevlisi tutamadıklarını belirten Han, "Bugün beşinci kez soyuluyorum. Karanlık çökmeden işyerimizi kapatıp gidiyoruz. Hırsızlar dükkanı götürse, kimsenin ruhu bile duymaz. Bu daha ne kadar böyle devam edecek bilemiyorum. Buraya gelen araçların tamamı iş makinası. Hırsızların demir diye alıp götürdüğü ve belki de 3-5 liraya hurdacıya sattığı sattığı aksamın değeri 5-10 bin lira. Bize yazık, günah değil mi. Yetkililerden isteğimiz buranın biran evvel çevre düzenlemesinin yapılıp, sanayi sitesine giriş kapısı konularak 24 saat güvenlik görevlisinin bulundurulması. Yoksa hırsızlar daha çok canımızı yakacak" diye konuştu
Sabah işyerine geldiğinde kapının kazma ile kırıldığını ve 500 lira değerindeki bijon açma makinesinin çalındığını söyleyen Muhammet Yaşarbaş ise, "İki hafta öncede lokanta ve büfeyi soydular. Şehrin dışında, çevre güvenliği olmayan ve güvenlik görevlisi bulunmayan burası hırsızlar için bulunmaz bir mekan. Çevre duvarı olmadığı için isteyen herkes istediği saatte buraya gelip girebiliyor. Can güvenliğimiz yok. Çoluk, çocuğumuzun rızkını hırsızlara bağışlamışız. Bize kimse sahip çıkmıyor. Hırsızlar çalmadık malzeme bırakmadı. Hırsızların güvenlik kamerasını ters çevirmiş, zaten gözükse ne olacak ki? 5 yıldır buradayım ayda birkaç kez işyeri soyuluyor. Değil, malımız canımız bile tehlikede" dedi

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.