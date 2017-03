Hırsızlar ustaların ayarını bozdu

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM'da geceleri Sanayi Sitesine giren ve her ay 2-3 işyerini soyan hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Hırsızların her seferinde binlerce lira zarar verdiğini söyleyen Muhammet Yaşarbaş, "Çoluk, çocuğumuzun rızkını hırsızlara bağladık. Hırsızlar ayarımızı bozdu" dedi.

Erzurum Kuzey Çevre yolu üzerindeki Aziziye Otoban Sanayi Sitesindeki esnaf, hırsızlardan çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi. Kent dışında ve hiçbir çevre güvenliği olmayan Sanayi Sitesindeki esnaf, hırızlardan korktuğu için işyerlerini erkenden kapatıp evlerine gidiyor. 5'inci kez işyeri soyulan Mustafa Han, hırsızların bir kabus gibi üzerlerine çöktüğünü söyledi. Sanayi sitesinin çevre düzenlemesi olmadığı için özel güvenlik görevlisi tutamadıklarını belirten Han, "Bugün beşinci kez soyuluyorum. Karanlık çökmeden işyerimizi kapatıp gidiyoruz. Hırsızlar dükkanı götürse, kimsenin ruhu bile duymaz. Bu daha ne kadar böyle devam edecek bilemiyorum. Buraya gelen araçların tamamı iş makinası. Hırsızların demir diye alıp götürdüğü ve belki de 3-5 liraya hurdacıya sattığı sattığı aksamın değeri 5-10 bin lira. Bize yazık, günah değil mi. Yetkililerden isteğimiz buranın biran evvel çevre düzenlemesinin yapılıp, sanayi sitesine giriş kapısı konularak 24 saat güvenlik görevlisinin bulundurulması. Yoksa hırsızlar daha çok canımızı yakacak" diye konuştu

Sabah işyerine geldiğinde kapının kazma ile kırıldığını ve 500 lira değerindeki bijon açma makinesinin çalındığını söyleyen Muhammet Yaşarbaş ise, "İki hafta öncede lokanta ve büfeyi soydular. Şehrin dışında, çevre güvenliği olmayan ve güvenlik görevlisi bulunmayan burası hırsızlar için bulunmaz bir mekan. Çevre duvarı olmadığı için isteyen herkes istediği saatte buraya gelip girebiliyor. Can güvenliğimiz yok. Çoluk, çocuğumuzun rızkını hırsızlara bağışlamışız. Bize kimse sahip çıkmıyor. Hırsızlar çalmadık malzeme bırakmadı. Hırsızların güvenlik kamerasını ters çevirmiş, zaten gözükse ne olacak ki? 5 yıldır buradayım ayda birkaç kez işyeri soyuluyor. Değil, malımız canımız bile tehlikede" dedi

