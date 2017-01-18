Hırsızlar motosikletlerini bırakıp kaçtı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde sitenin bahçesindeki minibüsün kapısını zorlayarak açan 3 kişi, site sakininin kendilerini fark etmesi üzerine geldikleri motosikleti bırakıp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde, Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletle gelen 3 kişi, bir sitenin bahçesinde bulunan Orhan Ören'e ait 41 P 8387 plakalı minibüsün kapısını zorlayarak açtı. Bu sırada sitede oturan Mustafa Kazdal, hırsızları fark edip tepki gösterdi. Paniğe kapılan şüpheliler, geldikleri motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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