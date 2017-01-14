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Hırsızlar, kardaki ayak izinden yakalandı

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 evden hırsızlık yapan zanlıları kar üzerinde bıraktıkları ayak izlerinden yakaladı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin...

Hırsızlar, kardaki ayak izinden yakalandı
KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 evden hırsızlık yapan zanlıları kar üzerinde bıraktıkları ayak izlerinden yakaladı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin değişik semtlerinde girdikleri 6 evden hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için harekete geçti. Mahallede yapılan araştırmalar sonucu daha önce hırsızlık suçlarından kaydı bulunan kişi ve kişiler aranmaya başlandı. Ekipler, kar üzerinde bıraktıkları ayak izinden yaptıkları takip sonucu bir evden çaldıkları malları satmaya hazırlanan E.Ö., S.Ö., P.M., G.Z., İ.Z. ve H.Y. adlı zanlıları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlıların piyasa değeri 10 bin TL olan 2 televizyon, 1 kaynak makinası, 1 ağaç kesme makinası, 100 TL para, 1 Cumhuriyet, 1 çeyrek altın ile otomobil aküsü ele geçirilirken, sahiplerine teslim edildi. Zanlıların üzerinde ruhsatsız 4 tabanca da ele geçirildi. Çalınan mallarını Asayiş Müdürlüğü'nde teslim alan vatandaşlar, ekiplere teşekkür ettiler.
ÇALINAN MAKİNASINI ALMAYA GELİNCE TUTUKLANDI
Yuva Mahallesi'nden çalınan ağaç kesme makinasını almaya gelen E.I. adlı vatandaş, yapılan GBT sorgulamasında yaralama suçundan 3 aylık cezası bulunduğunun ortaya çıkması üzerine tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

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