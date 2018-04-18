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Hırsızlar, kamera kayıt cihazını parçalamış

KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri fırından hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, yanlarına aldıkları güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazı parçaladıklarını söyledi. Olay, 25 Mart'ta...

Hırsızlar, kamera kayıt cihazını parçalamış
KAHRAMANMARAŞ'ta girdikleri fırından hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, yanlarına aldıkları güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazı parçaladıklarını söyledi.
Olay, 25 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Fırının camını kırarak içeri giren kimliği belirsiz 2 kişi, 150 lira madeni para çaldı. Hırsızlar, fırının güvenlik kameralarının görüntülerini kaydeden cihazı da yakalanmamak için giderken yanlarında götürdü. İhbar üzerine olay yerine giden polis, yaptığı çalışmayla şüphelilerin hırsızlıktan 16 kaydı olan Rüstem A. (19) ile 20 kaydı olan Halil G. (18) olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, suçlarını itiraf ederken, kayıt cihazını da parçaladıklarını söyledi. Rüstem A. ile Halil G., sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere dönerek, "Nüfusa mı kaydedeceksin ağabey yeter artık çektiğin" diyerek tepki gösterdi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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